CX A2D CONQUISTA SUPERTAÇA DE XADREZ

O Clube de Xadrez A2Didáxis conquistou, pela primeira vez na sua história, a Supertaça Nacional de Xadrez, ao derrotar a Academia de Xadrez de Gaia, por 2,5-1,5, num encontro disputado no passado domingo, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.

O CX A2D, detentor da Taça de Portugal, contrariou o favoritismo da Academia gaiense – tricampeã nacional e já com oito Supertaças no pecúlio – e surpreendeu, principalmente através do triunfo inicial de Luís Romano sobre o Grande Mestre sérvio Aleksa Strikovic, no 3º tabuleiro. No 4º tabuleiro, o Mestre Internacional António Fróis (AX Gaia) ainda se impôs a Rui Pedro Gomes (CX A2D), mas o MN Ivo Dias alcançou um precioso empate perante o GM búlgaro Vladimir Petkov (AX Gaia) na mesa 2.

Desta forma, passadas quatro horas de jogo as atenções ficaram voltadas para a mesa 1 na qual o Mestre FIDE Luís Silva (CX A2D) defrontava o atual Campeão Nacional Absoluto, MI André Sousa (AX Gaia) que detém o recorde do mais jovem Campeão Nacional Sénior… De forma gradual e consistente o jovem mestre famalicense levou a melhor o que valorizou ainda mais esta estreia vitoriosa na Supertaça.