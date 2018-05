CX A2D B assegura manutenção na II Divisão Nacional Equipas

No passado fim-de-semana decorreu a 2ª jornada do Campeonato Nacional da II e III Divisão por Equipas e do Campeonato Distrital Coletivo 2017/2018. As equipas B, C e D do CX A2D obtiveram sortes diferentes nos confrontos disputados.

Na 2ª Divisão – Série A, a equipa B do Clube de Xadrez A2D, atual Vice-Campeão Nacional III Divisão, recém-promovida a um Campeonato de elevada competitividade somou a segunda derrota pela margem mínima, 1,5-2,5, com a equipa A da EX Porto. A jovem equipa portuense é um sério candidato à subida da 1ª Divisão Nacional e lidera isolada esta prova com 2 vitórias em 2 jogos. A equipa B foi formada pela WCM Mariana Silva, João Romano (Capitão), Inês Silva e Bruno Ribeiro.

Na 3ª Divisão – Série A, a equipa C do Clube de Xadrez A2D, atual Bicampeão Distrital Coletivo e recém-promovido aos Campeonatos Nacionais Coletivos, venceu por 2,5-1,5 a equipa C do histórico clube matosinhense GD Dias Ferreira. Desta forma, ocupa o 3º lugar na tabela classificativa atrás dos líderes CX Escola João de Meira A e CX Braga A. A equipa C foi formada por José Santos, Marco Pereira, Pedro Ferreira e Simão Barroso.

No Campeonato Distrital Coletivo, a equipa D do CX A2D empatou em casa, 2-2, com a jovem equipa promissora vimaranense CX Casa do Povo de Ronfe liderada pelo atual Campeão Nacional Sub-12 Pedro Gil Silva. O clube vianense ADC Perre lidera isolado este Torneio com 2 vitórias em 2 jogos. A equipa D foi formada por Carlos Azevedo, Phoenix Campos, Carlos Daniel Sampaio e Miguel Jorge.

A 3ª sessão do CN Equipas II e III Divisões e do CD Equipas realiza-se no dia 17 de março com a realização dos jogos: CX A2D B vs GX 113; AX Barcelos vs CX A2D C; AX Barcelos B vs CX A2D D.