Um curto-circuito em dois eletrodomésticos, num apartamento junto à Avenida de França, provocou um enorme susto aos proprietários e mobilizou várias viaturas e efetivos das duas corporações de bombeiros da cidade.

O alerta foi dado por volta das 17 horas, com as corporações a mobilizarem para o local um vasto efetivo para pôr cobro ao pequeno foco de incêndio nos eletrodomésticos de um apartamento no quinto andar.