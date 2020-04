Cultura vai a casa dos famalicenses

O “Há Cultura” vai ao encontro dos famalicenses. O projeto de programação e criação cultural descentralizada promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão criou uma agenda online para que a cultura continue a chegar a todos.

As transmissões decorrem às quartas, entre as 10h00 e as 11h00, para crianças e seniores; às sextas e sábados à noite, às 21h30, para jovens e adultos, e ao domingo à tarde, entre as 16h30 e as 17h00, para toda a família.

Os momentos culturais serão transmitidos na página oficial de Facebook do programa Famalicão Comunitário, em www.facebook.com/famalicaocomunitario, e serão depois partilhados na conta de Instagram do “Há Cultura” (@ha_cultura).

A iniciativa arrancou esta quarta-feira com um apontamento de humor e magia; sexta e sábado há já dois concertos com dois artistas famalicenses: Pedro Maceiras e a fadista Patrícia Costa. Domingo; 5 de abril, é dia de teatro para o público infantil, com a peça “Beatriz e o Peixe Palhaço”, e de música com a banda Charles Band Dickens.

Promover o acesso a atividades culturais neste período de isolamento, valorizar os artistas locais e preservar a dinâmica cultural do concelho são os principais objetivos desta nova dimensão do “Há Cultura”.

O “Há Cultura” é desenvolvido em parceria com os agentes e coletividades culturais presentes no seio das 10 Comissões Sociais InterFreguesias.