Cultura: Morreu Cruzeiro Seixas

Faleceu, este domingo, no hospital Santa Maria, em Lisboa, Mestre Cruzeiro Seixas, um dos maiores vultos do Surrealismo português. Em nota de imprensa, a Fundação Cupertino de Miranda (FCM), detentora do acervo artístico de Cruzeiro Seixas (1920-2020), «lamenta profundamente a perda deste vulto da cultura nacional, que apoiou e acompanhou ao longo dos anos», particularmente no período em que viveu em Vila Nova de Famalicão de 2012 a 2016.

Recorda-se que a FCM é detentora do seu maior acervo do artista constituído por cartas, postais, correspondência, cadernos manuscritos, fotografias, desenhos, catálogos, serigrafias, colagens, objetos, pinturas, entre outros.