A Câmara Municipal de Famalicão organiza, de 17 a 24 de outubro, a Semana Internacional, com muitas atividades focadas em quatro áreas: cultura, desporto, economia e juventude.

Para dinamizar estas atividades foram convidadas pessoas e instituições internacionais, como universidades e consulados. Uma delegação de 40 jovens de universidades de Liverpool e Lille vêm conhecer as empresas famalicenses. A comunidade imigrante em Famalicão (chineses, brasileiros, angolanos) vai juntar-se na Praça D. Maria II, no dia 19 de outubro. Nesta semana está também incluído o Congresso Mundial do Têxtil.

Segundo o vereador da Economia e Internacionalização, Augusto Lima, o objetivo desta semana internacional é, essencialmente, a diplomacia económica. «Tem o ponto alto nesta semana, mas é um trabalho que fazemos de forma contínua», sublinha o autarca.