O grupo Cupertinos, nascido no seio da Fundação Cupertino de Miranda, está a gravar, durante a presente semana o seu terceiro album com Hyperion Records. As gravações decorrem no Santuário do Bom Jesus, em Braga.

Recorde-se que o grupo foi distinguido em Julho deste ano com o Play – Prémios de Música Clássica/Erudita, com o álbum “Duarte Lobo: Masses, Responsories & Motets”.