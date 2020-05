Famalicão: Cuidar Maior faz parte da Associação Nacional

O Projeto Cuidar Maior, a funcionar em Requião, passa a fazer parte da Associação Nacional Cuidadores Informais – Panóplia Heróis.

O projeto famalicense foi escolhido para representar a associação na região Norte.

«Este trabalho que iniciamos será uma mais-valia para os nossos Cuidadores Informais e para todos aqueles que cuidam com carinho. À Associação Nacional de Cuidadores Informais, agradecemos toda a confiança depositada no nosso trabalho e prometemos continuar empenhados para darmos a visibilidade que os nossos Cuidadores Informais merecem», escreve na página do Facebook a associação famalicense.