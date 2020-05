“Cuidar em Casa” já está no terreno para auxiliar os seniores

Duas enfermeiras, uma fisioterapeuta, uma assistente social, uma técnica superior de Educação Social, um animador e uma coordenadora integram a equipa do Centro Social e Paroquial de Requião que já está no terreno com o projeto “Cuidar em Casa”, fazendo o levantamento das necessidades dos beneficiários para elaboração, coordenação e execução do plano de ação e intervenção.

Até dezembro deste ano, este projeto financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian visa melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa, no combate à pandemia da COVID-19 no seu domicílio, prevenindo o isolamento, a adoção de comportamentos corretos de saúde, higienização pessoal e mudanças de hábitos perigosos para a pessoa e para quem vive com ela.

O objetivo geral do “Cuidar em Casa” é proporcionar ao utente de Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, qualidade na prestação especializada de Serviços de Enfermagem, Fisioterapia e implementação de Programas Educativos de Higiene, Desinfeção e Prevenção de Doenças Contagiosas e Infeciosas, em contexto habitacional.