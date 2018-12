CTT fecha balcão de Lousado até ao final do ano

Até ao final do ano, os CTT vão fechar o posto de Lousado. A Junta de Freguesia tomou conhecimento da decisão durante uma reunião com o diretor da área Comercial dos CTT que propôs que a autarquia local assegurasse os serviços na sede da Junta. «Não é a solução que desejamos, mas é uma solução possível, tendo em conta a realidade e os interesses maiores da população», refere, em comunicado, o executivo liderado por Fernando Jorge Silva. Para que tal seja possível, «precisamos de negociar um bom acordo com os CTT, nomeadamente o tempo necessário para a mudança».

Para discutir esta questão está marcada para esta quinta-feira, às 21 horas, na Casa do Povo de Lousado, uma Assembleia Extraordinária.

Recorde-se que já este ano, os CTT encerraram o posto de Riba de Ave, passando a Junta de Freguesia a prestar, na sede da autarquia, esse serviço à população.