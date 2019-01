CTT de Lousado transferidos para o edifício da junta de freguesia

A junta de freguesia de Lousado confirmou, na manhã desta segunda-feira, a transferência dos serviços dos CTT que estão a ser prestados na loja daquela freguesia para o edifício da Junta, a decisão surge depois do assunto ter sido discutido em assembleia de freguesia.

Os responsáveis já fizeram saber que esta não é a solução desejada mas a única que deixa a garantia da continuação dos serviços dos CTT em Lousado.

Leia o comunicado:

“Depois do Executivo ter feito diversas diligências juntamente com o apoio da Assembleia de Freguesia e do tecido empresarial de Lousado, a decisão dos CTT em encerrar mantem-se.

O executivo da Junta decidiu por unanimidade assegurar os serviços dos correios de Lousado. Foi a solução encontrada para manter este serviço público à população, estando garantidas todas as tarefas até agora prestadas com exceção do serviço do banco CTT, no atual posto, que irá encerrar.

Esta não é a solução que a Junta desejava, mas a que possibilita que a população Lousadense não perca este serviço essencial à dinâmica da Freguesia, tendo em conta a realidade e os interesses maiores da população de Lousado.

A Junta de Freguesia tem condições para assegurar este serviço, está ciente das dificuldades, responsabilidade e da necessidade de realização de algumas obras na atual sede de junta.

Esta proposta foi levada à Assembleia de Freguesia e aprovada por unanimidade.”

Desconhece-se, para já, quando é que os serviços vão ser transferidos e qual é o investimento da autarquia nas obras de adaptação do edifício.