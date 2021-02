CTT alertam para nova tentativa de fraude

Há um novo esquema de fraude, utilizando o nome dos CTT, que pode colocar em risco informações pessoais dos portugueses. A mais recente tentativa diz respeito a um email falso em que os clientes são supostamente avisados sobre o estado de uma encomenda realizada. «Não se trata de um serviço CTT, mas sim de um esquema para recolha de dados pessoais», avisa a transportadora.

«Informamos que estão a circular emails onde é referido ‘a sua encomenda está, actualmente, guardada no nosso armazém local’», revelam os CTT, acrescentando ainda que o email conta com um link para um site que não lhe pertence. Segundo os CTT, as práticas de phishing têm como objectivo encaminhar o utilizador para um site falso de modo a que este forneça dados confidenciais.

Os utilizadores do email devem sempre confirmar a origem do mesmo e estar atentos a potenciais indícios de engano.