CT Construções: Empresa em constante desenvolvimento

CT Construções, tem como administrador Leonel Cruz, é uma empresa que atua no sector da construção civil, desenvolvendo a sua atividade com clientes públicos e privados.

Atendendo “à obra feita” nos últimos anos neste setor de atividade, continuamos a constatar a satisfação e a confiança que os nossos Clientes, Colaboradores e Parceiros, continuam a depositar no nosso trabalho.

Estes motivos são uma das razões e objetivos que têm sustentado o modo de atuação da Empresa, contribuindo de forma significativa para sustentar e cimentar a sua posição no e com o mercado.

A orientação, presença, motivação e o elevado dinamismo que a Administração incute, diariamente, nos seus quadros, contribuiu, de forma decisiva, para o constante fortalecimento dos vários setores da empresa que, como se impõe, funcionam como equipa.

Esta forte liderança, aliada ao motivado quadro técnico da empresa, têm permitido, nos últimos anos, crescer de forma sustentável, o que originou, em 2020, o reconhecimento da empresa com o estatuto PME Líder.

As capacidades técnicas pluridisciplinares dos quadros da empresa têm permitido, de uma forma natural, diversificar a tipologia de obras executadas, contribuindo também para uma constante aprendizagem dos seus colaboradores e um reinventar de processos.

Ao longo da sua existência, CT Construções já realizou varias tipologias de obras, desde a construção de edifícios novos, reabilitação de edifícios existentes e reparações e construção de infraestruturas – muros em gabiões, pavimentação de vias e passeios, sistemas de drenagem de águas pluviais e esgotos, ETARs, ETAs, aterros sanitários, etc).

Dentro do portefólio dos projetos materializados pela empresa destacamos, entre outras, as seguintes obras:

Túnel do Marão – execução de infraestruturas ao longo do túnel e construção dos edifícios técnicos de apoio – esta empreitada, realizada para a Teixeira Duarte, S.A., foi o desafio mais importante, à data, tendo contribuído decisivamente para o crescimento e o reconhecimento da capacidade técnica da empresa;

Restaurante FOREVER – construção do novo edifício, incluindo os espaços exteriores envolventes, tendo sido projetado pelo Arquiteto Gonçalo Silva.

Hotel Moutados – reabilitação do antigo edifício do hotel, com a integral remodelação dos espaços interiores;

Quinta da Marinha – Remodelação integral de moradia existente;

Novas instalações da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) – ; Requalificação integral do edifício, incluindo espaços exteriores;

Túnel do Bolhão – Construção e Remodelação dos Edifícios contíguos ao novo túnel de acesso ao Mercado.

Para além dos projetos mencionados, continuamos a colaborar ativamente com alguns Parceiros importantes, destacando, entre outros, o FC Famalicão, a Câmara Municipal do Porto, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, o Ministério da Cultura, a IP – Infraestruturas de Portugal, a empresa Teixeira Duarte, S.A. e a ANTF.

Relativamente a empreitadas em execução, importa destacar a construção de uma moradia na Quinta de Ceis, em Sabrosa, da autoria do prestigiado Arquiteto Souto Moura. Tratou-se de um projeto que constituiu mais um desafio e um marco importante na empresa, dada a complexidade e exigência do mesmo.

No final de 2020 CT Construções foi a empresa selecionada para a materialização de dois concursos públicos no concelho de Vila Nova de Famalicão – “Empreitada de Remodelação, Ampliação e Arranjos exteriores da Casa Museu de Camilo Castelo Branco” e a “Empreitada de Remodelação e Adaptação das Infraestruturas da Creche, CATL e Centro de Dia do Centro Social e Cultural de Riba de Ave”.

Estes dois novos projetos, já com trabalhos em curso, irão permitir a CT Construções cimentar a sua atuação neste município, onde está sediada, dada a elevada relevância e visibilidade dos mesmos no concelho.

Mais recentemente a empresa foi selecionada para a executar, já em inícios de abril, a empreitada de “Reabilitação do Interior do Edifício do Teatro Nacional São João”, cujo Dono da Obra é o próprio teatro – Teatro Nacional São João, E.P.E. e tendo sido projetada pelo Arquiteto João Carreira.

Trata-se de uma intervenção de enorme complexidade e relevância num dos monumentos mais emblemáticos da cidade do Porto, constituindo mais um grande desafio para a empresa e os seus quadros.

São estes grandes projetos que, no nosso dia à dia, nos movem e nos motivam para continuarmos a construir mais e melhor, a crescer e progredir sustentavelmente, atendendo continuamente às necessidades dos nossos Clientes.

Para mantermos o crescimento sustentável e equilibrado dos últimos anos, os estudos, as análises e as decisões de negócio devem continuar a ser suportadas por observação contínua das áreas mais críticas da empresa, sejam elas Recursos Humanos, Comercial, Financeiro, Produção, etc., de modo a preservar uma organização flexível, capaz de antever as tendências e se moldar às rápidas alterações do mercado.

Esta maneira de atuação da CT Construções tem contribuído, de forma decisiva, para o incremento do volume de negócios nos últimos anos, tornando-a mais ágil e capaz de assegurar o permanente desenvolvimento em diversas áreas de atuação.

2021 será um ano de crescimento do volume de negócios, mantendo a tendência dos últimos anos, com o cumprimento das metas e objetivos definidas pela Administração.

O compromisso assumido de,

continua otimização e melhoria dos processos internos,

manutenção da saúde financeira da empresa,

conservação e reforço da cultura corporativa,

aperfeiçoamento continuo dos processos com os Clientes

e a Conquista e reforço da fidelização de Clientes,

permitirá continuar a reforçar os pilares que sustentam o modo de atuação da CT Construções.

Testemunhos de alguns dos colaboradores da CT Construções:

“Com a nossa dedicação, motivação, profissionalismo e trabalho em equipa não nos faltará nada para que o nosso Futuro seja sinónimo de sucesso.” Cláudia Marques, Dep. Contabilidade e RH

“A Empreitada de Remodelação, Ampliação e Arranjos exteriores da Casa de Camilo – Museu, é uma obra de interesse público não só para todos os Famalicenses, como para todos os Portugueses. Por este facto, para mim, enquanto engenheira e Portuguesa, é um grande orgulho poder fazer parte deste projeto e representar a empresa nesta empreitada.” Inês Lima, Eng.ª Civil e Diretora de Obra

“A Empreitada de Remodelação e Adaptação das Infraestruturas da Creche, CATL e Centro de Dia do CSCRA tem em vista a ampliação e melhoria das atuais instalações. A ampliação da creche, com a construção de mais duas salas para bebés, e do Centro de Dia e ATL, que no final poderá receber cerca de 30 idosos e mais criança, possibilitará mais conforto aos cidadãos locais, principais utentes desta relevante estrutura social.” Inês Lima, Eng.ª Civil e Diretora de Obra

“Com as bases que criámos e os princípios que nos movem desde sempre, continuaremos a trabalhar, diariamente, para a construção de um mundo melhor”. Tiago Viana, Dep. Comercial / Produção

“Os desafios diários com que nos debruçamos, contribuem para o fortalecimento e a união da equipa, permitem uma continua aprendizagem dos seus colaboradores e o enriquecimento da empresa como um todo…” Sara Gomes, Eng.ª Civil e Diretora de Obra

“Reforçar a missão, fortalecer a visão e enriquecer os valores da empresa, este é o compromisso que assumimos no nosso dia à dia.” Carlos Lagarinhos, Eng. Civil e Diretor de Produção

“Projetamos e materializamos os sonhos dos nossos Clientes. É isto que nos dá força para continuarmos, melhorarmos e superarmos os desafios que se avizinham” Solange Abreu, Eng.ª Civil, Dep. Orçamentação