Despiste na A3 deixa jovem de 20 anos em estado grave, com amputação de braço

Imagens: CMTV

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de um acidente de viação, registado na manhã deste sábado, na auto estrada nº3, em Vila Nova de Famalicão.

O despiste aconteceu cerca das 08h00, ao km 39, na freguesia de Cruz, sentido Famalicão – Braga, com uma carrinha que assegurava o transporte de pessoas que viajam do estrangeiro para Portugal.

A Cidade Hoje sabe que a vítima grave, um jovem com cerca de 20 anos, terá ficado com o braço amputado.

No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Famalicão, Famalicenses, e a VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Os feridos foram levados para o Hospital de Braga.

A GNR tomou conta da ocorrência.