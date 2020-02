Crosstraining na sede do PSD

“Crosstraining: mitos e verdades e os seus benefícios no mundo laboral” é o tema da próxima sessão das “Segundas na Sede”, na concelhia do PSD de Famalicão.

A iniciativa, que decorre segunda-feira, 10 de fevereiro, às 21 horas, tem como orador convidado o treinador e professor de Desporto Hélder Marinho, e é dinamizada pelo núcleo dos TSD – Trabalhadores Social Democratas.

Recorde-se que desde outubro de 2019 que todas as segundas-feiras são dias de debate e reflexão na sede do PSD, na Rua Adriano Pinto Basto. Foi o que aconteceu ainda esta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, com sala cheia para ouvir o sociólogo Ricardo Gouveia, num encontro que teve como tema a “violência doméstica: uma perspetiva prática do fenómeno”.

“Segundas na Sede” é uma iniciativa que envolve as quatro secções do PSD local (ASD – Autarcas Social Democratas, JSD – Juventude Social Democrata, MSD – Mulheres Social Democratas, e TSD – Trabalhadores Social Democratas), na organização alternada dos debates.