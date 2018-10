Cristina Moreira é famalicense e a 3ª a brilhar no palco do “The Voice Portugal”

Tem 34 anos e uma enorme paixão pela música, a provar isso está a sua participação na Banda Myllenium. Cristina Moreira participou no “The Voice Portugal” para concretizar o sonho de se lançar no mundo da música com uma carreira a solo.

Na 1ª etapa deste programa, a famalicense cantou o tema I Want To Know What Love Is dos Foreigner, numa atuação que mereceu a aprovação de dois dos quatro jurados, Aurea e Mickael Carreira.

Para seguir na competição, Cristina Moreira teve que optar por um dos dois jurados para apadrinhar o seu percurso neste programa de talentos. A escolha recaiu na Aurea.

Esta estrela famalicense, que agora brilha na televisão nacional, está muito feliz por estar a cumprir com a promessa que fez à sua mãe, falecida há meio ano, de lutar pelo sonho da música.