Cristina Carvalho: Mais uma vez Famalicão é notícia Nacional!

Cristina Carvalho com a sua equipa, sobe ao pódio no mercado imobiliário, para receber o respeitoso 3º lugar, pelo maior número de imóveis comercializados no nosso país, pela REMAX no ano de 2020. Coloca-se também dessa forma em 5º lugar com o volume de negócios transacionados, distinguindo-se num universo de 10.000 agentes imobiliários.

Uma distinção que visa reconhecer o talento e a excelência profissional de Cristina Carvalho e da sua equipa no mercado imobiliário, num meio tão competitivo e que normalmente é liderado pelo género masculino.

Cristina Carvalho, desde cedo tem vindo a ganhar um lugar de destaque nesta área de negócio, prova disso são os sucessivos prémios que tem conquistado ao longo dos seus 10 anos de experiência profissional:

Líder em faturação dem Vila Nova de Famalicão desde o ano 2014;

Líder em faturação na Zona do Minho no ano 2015;

Líder em faturação na Zona Norte desde o ano 2016;

Prémio Club 100% no ano 2016;

Prémio em Las Vegas desde o ano 2016;

Prémio Club Gold no ano 2017;

Top 25 dos melhores agentes a nível nacional (em imóveis transacionados) desde o

ano 2018;

ano 2018; Prémio Club Platinum nos anos 2018 e 2019;

Prémio Club Chairman no ano 2020

Esta é a prova de que tudo é possível e que os lugares de topo podem, com certeza, ser alcançados por mulheres jovens, e que neste caso em particular, não são apenas entregues a consultores de grandes áreas urbanas, como na zona Centro, Lisboa ou Zona Sul do País.

O segredo para o sucesso é sem dúvida a resiliência, o foco e o compromisso diário em alcançar os objetivos a que se propõe anualmente. Mesmo com o surgimento da Covid19 em Março de 2020, a equipa conseguiu manter-se determinada e persistente, alterando estratégias de contacto com os clientes e continuando a trabalhar de forma ativa, alcançando assim o 3º lugar Nacional, com mais de 190 imóveis vendidos nesse mesmo ano.

Desde sempre Cristina Carvalho tinha por ambição ser uma referência no mercado imobiliário, um feito conquistado graças ao seu propósito: servir da melhor forma os seus clientes, prestando um acompanhamento de excelência em todo o processo de compra e venda de imóveis e estabelecendo relações de confiança que se traduzem em recomendações a outros clientes.

A sua capacidade de liderança, visão estratégica e capacidade de inovação, trouxeram Cristina Carvalho até ao pódio, e a Consultora, juntamente com a sua equipa, promete não ficar por aqui!

Os outdoors distribuídos pela cidade, são a forma que Cristina Carvalho e a sua equipa encontraram de dizer a Famalicão e todos os Famalicenses que confiaram no seu trabalho ao longo deste anos: MUITO OBRIGADO!