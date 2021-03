Cristiano Bacci é hipótese para suceder a Silas no comando técnico do Famalicão

O italiano Cristiano Bacci, que em Portugal já treinou o Olhanense (2014-2016), é o mais forte candidato ao lugar de treinador do FC Famalicão, depois da saída de Silas.

Para dar corpo a esta possibilidade, a imprensa desportiva assinala a relação que Bacci mantém com Mário Branco, atual diretor desportivo do Famalicão, uma vez que trabalharam juntos nos gregos do PAOK. Para além do Olhanense, Cristiano Bacci foi treinador principal no Virtus Entella e no Derthona. Como adjunto, passou por PAOK e Al Hilal.

Ivo Vieira, que na época passada treinou o Vitória SC, é outro dos nomes falados para suceder a Jorge Silas que esteve no FC Famalicão apenas um mês.