Crime e Castigo no 13.º volume da coleção Estudos Camilianos

«Crime e Castigo em Camilo Castelo Branco» é o tema do volume 13 da coleção «Estudos Camilianos» que o Município acaba de lançar através da Casa de Camilo – Centro de Estudos.

Com organização de Sérgio Guimarães de Sousa e João Paulo Braga, a publicação foi apresentada esta segunda-feira, no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Museus, em conferência realizada on-line.

Colaboraram neste trabalho Henrique Marques Samyn (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Luciana Namorato (Indiana University, Estados Unidos), Maria João Dodman (York University, Toronto, Canadá) e Patrícia Silva Cardoso (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil).

«Os estudos aqui reunidos, demonstram a complexidade, a profundidade e a riqueza da problemática do bem e do mal, do crime e do castigo no autor de Anátema», escreve na nota introdutória o diretor da coleção e da Casa de Camilo, José Manuel de Oliveira.

A publicação encontra-se à venda no Centro de Estudos Camilianos, em S. Miguel de Seide, e na Casa do Território, em Vila Nova de Famalicão. Pode, também, ser requerida via digital através da loja on-line da Casa- Museu em www.camilocastelobranco.org.