Crianças felizes na nova Escola Conde S. Cosme

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, juntou-se, esta segunda-feira, às mais de 200 crianças que frequentam a Escola Conde S. Cosme, na cidade de Vila Nova de Famalicão, para, juntos, inaugurarem a nova escola em clima de festa. «Olhar para estas crianças e ver a sua alegria, perceber como estão felizes com a sua nova escola, como estão satisfeitas, é perceber que a obra está bem feita, era necessária e trouxe uma mais-valia à educação em Famalicão», adiantou Paulo Cunha que foi recebido pelos mais novos com entusiasmo.

O diretor do agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, Carlos Teixeira, salientou que a requalificação do estabelecimento de ensino «renova a história e a memória deste edifício, que faz parte da vida dos famalicenses». Também a associação de pais elogiou o trabalho desenvolvido. «Deixamos uma escola com muitas carências e regressamos para uma escola muito bonita, moderna, bem equipada, confortável e estamos muitos satisfeitos», destacou a presidente da associação de Pais, Filomena Gonçalves.

Refira-se que a escola que beneficiou de uma profunda remodelação abriu portas no terceiro período do ano letivo 2018/2019. Com um investimento superior a 800 mil euros, a intervenção implicou a ampliação do edifício, com construção de refeitório, biblioteca, sala de professores e recreio coberto. Foram ainda executados arranjos exteriores, com a construção de um campo desportivo com relva sintética.

Entretanto, no dia 7 de dezembro, Paulo Cunha inaugura as obras da Escola de Riba de Ave, que implicaram um investimento superior a 500 mil euros e, para além da reabilitação total do edifício, a ampliação implicou a criação de mais duas salas, passando para oito; foi ainda construída uma sala de apoio, biblioteca, sala de professores e recreio coberto. Os arranjos exteriores contemplaram também um espaço desportivo com relva sintética.

Os dois projetos foram cofinanciados pelo NORTE 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

Com estas duas escolas reabilitadas, o Parque Escolar de Vila Nova de Famalicão «dá um enorme salto em termos de qualidade e excelência de condições», acrescenta Paulo Cunha, adiantando que a Câmara Municipal já preparar novas intervenções em outras escolas.