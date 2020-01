Crianças felizes frequentam o Kids Happy

Kids Happy, situado no E. Leclerc., é um espaço com um serviço de qualidade superior, frequentado por crianças dos 3 aos 12 anos de idade.

Esta instituição para a infância está aberta a parcerias com centros de estudo, escolas, associações e instituições que trabalhem também com público infantil.

A Kids Happy é a parceira ideal para proporcionar às crianças o aniversário ideal, as melhores férias de Carnaval, de Páscoa ou férias de Verão. No Kids Happy, as crianças ocupam o tempo de forma pedagógica e divertida.

Todos os dias da semana, a kids Happy garante uma equipa de colaboradores formados e especializados em educação para a infância.

Quem não conhece pode passar pelo espaço, no E. Leclerc. Há cor e alegria nos espaços de diversão e uma zona para lanches (que podem ser de aniversário). Muito importante: há um parque de estacionamento gratuito, a qualquer hora.

Contactos: 916390921 [email protected]