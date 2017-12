CRIANÇAS FAMALICENSES PROMOVEM NATAL AMIGO DO AMBIENTE

A expressão “de pequenino é que se torce o pepino” é seguida à regra em Vila Nova de Famalicão e nem no Natal é esquecida. Numa quadra muito marcada pelo consumismo e pelo desperdício, no município famalicense os mais pequenos dão uma lição à comunidade, mostrando que Natal pode também ser sinónimo de ecologia.

Mais de duzentos alunos do concelho deram largas à imaginação e elaboraram adereços e enfeites de Natal com recurso a materiais reciclados e reutilizados. O resultado está à vista de todos na exposição “Natal Ecológico”, patente a partir desta segunda-feira, 11 de dezembro, nos Serviços Educativos do Parque da Devesa.

A mostra, que se realiza pelo décimo sexto ano, foi hoje inaugurada pelos vereadores da Educação e do Ambiente da autarquia, Leonel Rocha e Pedro Sena, e conta, no total, com 19 trabalhos expostos elaborados por cerca de uma dezena de instituições educativas do concelho – JI de Barranhas (Vilarinho das Cambas), EB 2,3 Júlio Brandão, JI Aldeia Nova (Ribeirão), JI de Cabeçudos, JI Pedreira (Bairro), Centro Escolar de Antas e Escola Profissional CIOR.

A exposição é entrada livre e pode ser visitada até 8 de janeiro, de segunda a quinta, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, e às sextas-feiras, entre as 09h00 e as 12h00.