Crianças em residências artísticas que potenciam a criatividade

Arranca este domingo o ARTcamp, um projeto inovador no campo da educação artística que, até 31 de julho, acolhe em residências artísticas instaladas n´“A Quinta da Casa”, em Requião, 25 crianças, dos 7 aos 13 anos, para potenciar a criatividade, a expressão individual e a capacidade de representação gráfica.

Da autoria do Centro Artístico ‘A Casa Ao Lado’, o projeto assenta num conceito de vocação pedagógica que, através de diferentes formas de expressões artísticas, pretende estimular a capacidade de inovar, experimentar e criar dos mais jovens. O programa do ARTcamp vai ocupar crianças durante as manhãs, tardes e inícios de noite, com atividades tão diversas como a produção de cinema de animação, pintura de murais, modelação de peças em barro, escultura em gesso, azulejaria, pirogravura, entre outras, mas sempre numa lógica aplicada à arte urbana. Os materiais didáticos a utilizar nas diversas atividades serão recolhidos pelas próprias crianças.

‘A Quinta da Casa’ é, também, o local onde, desde o passado dia 1 de abril, abriu portas o Labirinto das Artes, um projeto que convida a dar a “volta ao mundo” da História do Grafismo ao longo de 10 salas em forma de labirinto criativo, proporcionando uma viagem por diferentes épocas – desde a arte rupestre até à arte do século XXI.

Muitas das atividades do ARTcamp vão estar ligadas ao Labirinto das Artes e à representação gráfica, como a construção da maquete de uma caverna alusiva ao Paleolítico, a pirogravura em muro de madeira de figuras da Grécia Antiga, a escultura em gesso de bustos alusivo à Antiga Roma ou a gravura em placas de cera de iluminuras medievais.

Além do conjunto de atividades artísticas, o programa prevê, também, visitas ao Museu do Vale do Côa e ao Núcleo de Arte Rupestre de Penascosa, ambos em Foz Côa, ao Mosteiro de São Martinho de Tibães, em Braga, e ao Núcleo de Arqueologia de Famalicão.