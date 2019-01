Crianças e seniores celebram os Reis

O Dia de Reis assinala-se este domingo, mas em Vila Nova de Famalicão a tradição cumpre-se nos dias seguintes, na segunda e terça-feira, com o habitual “Cantar dos Reis”, por cerca de duas mil crianças e seniores.

O Cantar dos Reis Infantil decorre na próxima segunda-feira, ao longo de todo o dia, e manhã de terça-feira, no grande auditório da Casa das Artes, com perto de 1100 crianças do pré-escolar e 1.º Ciclo.

Já o Cantar dos Reis Sénior decorre na terça-feira, 8 de janeiro, a partir das 14h30, no Pavilhão das Lameiras. No total, participam cerca de um milhar de seniores, provenientes das várias instituições sociais do concelho.