Crianças dormem com os livros na Biblioteca

Esta sexta-feira e sábado, o polo da Biblioteca de Riba de Ave e a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, recebem a 10ª edição de “Dormir com os livros”.

Trata-se de uma iniciativa dedicada aos pequenos leitores, que pretende aproximar as crianças do mundo dos livros e da leitura. O pretexto é assinalar o fim das aulas e o início das férias.

As duas sessões começam com a receção do grupo das crianças e dos respetivos pais, pelas técnicas do polo da Biblioteca de Riba de Ave, esta sexta-feira, e da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, no sábado; segue-se a apresentação do livro “Pintas e o mistério dos sapatos desaparecidos”, com a presença do escritor da obra, João Cunha e Silva. Esta sessão é dirigida a pais e filhos.

Depois das despedidas dos pais, as crianças entram numa noite fantástica cheia de livros, leituras, concursos de talentos, piqueniques, música e jogos, até chegar a hora de dormir.