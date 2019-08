Crianças de Vilarinho das Cambas vão ter aulas no Salão Paroquial

No ano letivo 2019/20, o edifício da Escola Básica de Vilarinho das Cambas vai sofrer obras de requalificação, com arranjos exteriores. Enquanto decorrem as obras, os alunos do 1.º ciclo vão para o antigo espaço do jardim de infância do salão paroquial.

As obras têm por objetivo juntar no mesmo espaço os alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico.

Com efeito, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão concede à Fábrica da Igreja Paroquial de Vilarinho das Cambas cinco mil euros para obras de adaptação do espaço às novas funções; mais 10 mil euros para pagamento de despesas correntes, como água e luz.