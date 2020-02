Crianças dão início ao Carnaval em Famalicão

Quase 3500 crianças, de 40 instituições educativas, participam no desfile de Carnaval Infantil, que sai para as ruas esta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, depois das 14h30.

O desfile de cor e alegria começa junto à Câmara Municipal, segue pela Rua Adriano Pinto Basto, depois pela Rua de Santo António, Praça 9 de Abril, Rua Júlio Araújo, Avenida 25 de Abril até ao Parque 1.º de Maio, onde se realiza a última coreografia e o lanche convívio para muitos grupos.

As coreografias das escolas são, a cada ano, mais surpreendentes, fruto de muita criatividade e preparação. Tudo isto resulta em muita animação na cidade, que atrai cada vez mais pessoas para a assistência.

As festividades carnavalescas continuam no sábado com a abertura da exposição “Máscaras e Caretos”, na Junta da União das Freguesias de Seide, a partir das 16h00. No domingo, destaque para os desfiles de Carnaval em Arnoso Santa Eulália e Ribeirão, ambos com início marcado para as 14h30.

Na segunda-feira, pelas 14h00, no pavilhão municipal, os seniores convivem na festa de carnaval. Nem todos aparecem mascarados, mas a boa disposição está garantida.

Segunda-feira à noite o carnaval é para todos, nas ruas de Famalicão e bares da zona mais próxima do Parque da Juventude e Praça D. Maria II. A ajudar a animação, atua a banda Terceira Dimensão. Para fomentar a competitividade realiza-se o tradicional desfile e concurso de mascarados.

Na terça-feira, ainda há forças para os foliões desfilarem em Fradelos, a partir das 14h30. O Carnaval só termina com a “Queima dos Galheiros”, pelas 20h30, nesta freguesia, uma tradição antiga que atrai cada vez mais gente.