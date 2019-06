Crianças da “Sol Nascente” são as primeiras a desfilar na noite das marchas

Centenas de crianças do concelho deram este sexta-feira o pontapé de saída nas marchas antoninas 2019.

Os mais novos animaram as principais artérias da cidade com um desfile que terminou no Parque 1º de Maio.

Foram as crianças da “Sol Nascente”de Ribeirão que conquistaram a preferência do júri em duas categorias (grande prémio e melhor guarda roupa / arcos). Fruto deste resultado, estes jovens recebem a oportunidade de abrirem a grande noite das marchas antoninas, no próximo dia 12, com uma exibição para os milhares de famalicenses que vão estar a assistir ao desfile nos jardins dos paços do concelho.