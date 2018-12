Crianças da EB1 de Gondifelos já brincam no novo recreio

Este foi um fim-de-semana feliz para a comunidade educativa de Gondifelos.

O Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, inaugurou este sábado, dia 1 de dezembro, o novo recreio da Escola Básica da freguesia, num momento de festa que reuniu pais, alunos, professores e auxiliares.

Acompanhado pelo vereador da Educação, Leonel Rocha, o edil famalicense salientou o envolvimento de todos na concretização deste sonho, que nasceu da vontade e da união de esforços da comunidade educativa, que se envolveu ativa e financeiramente na execução da obra.

“A Escola não se cinge à sala de aula e é muito importante darmos condições para que as nossas crianças possam brincar com qualidade e em segurança dentro do recinto escolar”, referiu Paulo Cunha.

Refira-se que a obra contou com um apoio municipal de 12 mil euros.