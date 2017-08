CRIANÇA ENVOLVIDA EM ACIDENTE NA FREGUESIA DE OUTIZ ESTÁ EM ESTADO GRAVE

Está em estado grave o jovem de 11 anos que, na tarde desta quinta-feira, esteve envolvido numa colisão entre um carro e uma moto, na Rua da Varziela, na freguesia de Outiz, em Vila Nova de Famalicão.

A criança, que seguia com o pai na moto quando se deu o acidente, foi transportada pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses para o Hospital S.João no Porto com um traumatismo crânio-encefálico onde se mantém com prognóstico muito reservado.