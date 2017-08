CRIANÇA DE FAMALICÃO SUGADA NUM LAGO

Uma criança de 14 anos, a residir na freguesia de Telhado, em Vila Nova de Famalicão, foi, na tarde desta quarta-feira, sugada pelo sistema de escoamento de águas de um lago localizado no Parque de Lazer da União de Freguesias de Guisande e Oliveira S.Pedro, em Braga.

Tudo terá acontecido por volta das 17H30 quando o jovem, acompanhado por mais adolescentes, decidiu mergulhar no lago – que não tem qualquer tipo de vigilância – e acabou por ser sugado pela força da água. De imediato um dos rapazes que o acompanhava reparou que o colega tinha ficado preso e puxou-o para fora da água.

Já no exterior, o jovem, que dizia que não estava a conseguir ver, recebeu os primeiros socorros por parte de um médico que, por mero acaso, estava no local. Cerca de meia hora mais tarde chegou o INEM que encaminhou a criança para o Hospital de Braga.

A família, em declarações à Cidade Hoje, diz não entender como é que a junta de freguesia responsável por aquele equipamento, procede ao esvaziamento do lago, numa hora em que o espaço está cheio de gente. Por outro lado, o presidente da junta de freguesia esclarece que este é um procedimento já habitual e que, sempre que acontece, o funcionário responsável por essa tarefa avisa todos os presentes para o perigo de estarem dentro de água enquanto o lago é esvaziado. Augusto Moreira deixa claro que existem, pelo menos, três placas que informam todos os utilizadores que o equipamento não tem qualquer tipo de vigia.

Os familiares entendem que houve negligência por parque da junta de freguesia, ao abrirem o sistema de escoamento tão cedo, e esperam que, com esta situação, todas as pessoas que possam frequentar este local com crianças o façam com muita atenção.

A criança mantém-se no Hospital de Braga com prognóstico reservado.