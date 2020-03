Criança de 14 anos, residente em Ovar, morre no hospital infetada com Covid-19

Uma criança com 14 anos, residente em Ovar, morreu no Hospital da Feira, pouco depois de ter sido confirmado que estava infetada com Covid-19.

De acordo com o Jornal de Notícias, o jovem, que sofria de psoríase, deu entrada no hospital este sábado, apresentando sintomas graves compatíveis com o Covid-19, sendo encaminhado para a ala daquela unidade dedicada aos pacientes infetados com o novo coronavírus.

Este domingo chegou a confirmação de que o teste ao novo coronavírus tinha dado positivo, contudo, a criança já estava em falência de órgãos, e a equipa médica já nada conseguiu fazer para reverter o estado de saúde.