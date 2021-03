Um rapaz de 11 anos ficou com ferimentos considerados graves, depois de ter estado a manusear com explosivos, cerca das 13h30 desta terça-feira, em Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo.

Segundo avança o JN, a explosão deu-se enquanto a criança brincava com aquele material perigoso, na casa onde habita.

A vítima foi transportada de urgência para o Hospital S.João, no Porto.