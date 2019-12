Criança atropelada em Gondifelos

Uma criança de 11 anos foi atropelada, ao início desta tarde, na Avenida São Félix, na estrada nacional 206, na freguesia de Gondifelos, O menino já foi transportada para o hospital de São João, no Porto, com acompanhamento de viatura médica, desconhecendo-se, para já, a gravidade dos ferimentos.

O alerta foi dado às 13h58 para os Bombeiros Voluntários de Viatodos que deslocaram para o local uma viatura com três elementos. A GNR ainda se encontra no local para apurar as causas deste atropelamento.