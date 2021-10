CP com promoções para quem andar nos comboios Celta (Porto – Vigo)

A partir de domingo, 17 de outubro, a CP – Comboios de Portugal vai repor a circulação de todos os comboios internacionais Celta, da ligação Porto – Vigo, que terão paragem na estação de Nine, realizando, novamente, os quatro comboios (dois em cada sentido) do período pré-pandemia.

Além dos dois comboios Celta (um por sentido) que recomeçaram a circular no dia 1 de maio deste ano, passam também a circular os restantes comboios desta ligação, completando a totalidade de oferta.

A reposição dos comboios Celta é acompanhada pelo lançamento de uma ação promocional, com redução no preço final dos bilhetes, para a compra antecipada de viagens.

Deste modo, os clientes podem usufruir de um desconto no preço final do bilhete, para as viagens entre Porto e Vigo e entre Porto e Santiago de Compostela e, ainda, de um bilhete combinado para viagens nos comboios Celta e nos comboios RENFE, também a preço promocional.

A CP recomenda aos seus clientes a consulta de informações mais detalhadas em cp.pt ou através do telefone 808 109 110.