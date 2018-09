CP bateu recorde de venda de bilhetes para Alfa e Intercidades

No passado mês de julho foi atingido um novo recorde de vendas nos tráfegos de longo curso da CP – Comboios de Portugal, com 650.000 viagens vendidas, o que se traduz num crescimento de 7,4% e de mais 44.900 viagens, comparativamente com o mês homólogo do ano anterior.

Para este crescimento contribuíram ambos os serviços AP e IC, com um acréscimo de procura de mais 13.400 viagens (+6,4%) em Alfa Pendular e mais 31.500 viagens (+8%) em Intercidades.

Foi assim ultrapassada, pela primeira vez, a barreira das 600.000 viagens nestes serviços, verificando-se que 224.000 clientes escolheram viajar em Alfa Pendular, enquanto 426.000 clientes deram preferência ao serviço Intercidades.

De igual forma, os Rendimentos do Tráfego registaram o seu valor máximo mensal, com 10.983.000 euros (+991.000 euros do que em julho de 2017), correspondendo a +9,9%, sendo o serviço Alfa Pendular responsável por 5.115.000 euros desse valor e o Intercidades por 5.867.000 euros.