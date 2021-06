CP avisa: Greve segunda e terça pode condicionar (ou até mesmo parar) a circulação de comboios

A CP – Comboios de Portugal alertou para perturbações na circulação de comboios, em todos os serviços, entre 27 e 29 de junho, devido à greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) e das suas filiadas.

“Informamos que, por motivos de greve, convocada por organizações sindicais representativas dos trabalhadores da IP, preveem-se perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, em todos os serviços, no dia 28 de junho, com possível impacto no dia anterior e seguinte ao período da greve, a 27 e 29 de junho”, indicou, em comunicado, a CP.

A empresa adiantou ainda que os clientes que tenham adquirido bilhetes para viagens nos comboios dos serviços alfa pendular, intercidades, interregional e regional podem pedir o reembolso total ou a revalidação do título, sem custos.