Covide-19: Recomendações a idosos e familiares

O Núcleo de Estudos de Geriatria (NEGERMI) da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) elaborou um conjunto de recomendações para os doentes idosos e familiares para prevenir a infeção por COVID-19.

Como medidas preventivas:

Deve lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar, tossir ou após contacto direto com pessoas doentes; evite tocar na cara com as mãos; na medida do possível, evite tocar em superfícies de alto toque em locais públicos como botões do elevador, maçanetas, corrimãos, apertos de mão com pessoas, etc.; se é destro use mais a mão esquerda e faça o contrário se for esquerdino; use um lenço de papel ou a sua manga para cobrir a sua mão ou o seu dedo, se precisar tocar em algo; evite partilhar objetos pessoais ou comida; tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, com um lenço de papel ou com o antebraço, nunca com as mãos, e deite sempre o lenço de papel no lixo.

Mantenha-se em casa e tome precauções:

Limpe e desinfete a casa, principalmente as superfícies tocadas com frequência (como mesas, maçanetas, interruptores de luz, torneiras e telemóveis); evite fazer compras diariamente ou frequentar locais com muitas pessoas; se tiver que sair de casa por algum motivo de saúde urgente mantenha sempre o distanciamento social mínimo de 1 a 2 metros; idealmente, procure um familiar ou um vizinho que lhe leve as compras e a medicação a casa, não mantendo qualquer contacto físico com ele; não deixe acabar a medicação. Se necessitar de mais receitas, contacte o seu Centro de Saúde por telefone ou email ou peça a um familiar para o fazer; mantenha-se em contacto com os seus familiares e amigos por telefone.

Se sentir sintomas:

Se tiver febre ou dores no corpo, tenha à mão paracetamol que pode tomar até 3-4 gramas por dia; não tome anti-inflamatórios não esteroides (estes medicamentos são inapropriados para os idosos); beba bebidas quentes; deve beber muitos líquidos, de preferência em bebidas quentes que deve ter sempre preparadas, com mel (se não for diabético), limão, outros sumos, chá, café; alimente-se bem, comendo carne, peixe, ovos e fruta que deve lavar e descascar antes de comer. Não dispense a sopa quente.

Faça exercício. Não esteja horas sentado. Ande em casa por períodos de mais de 10 minutos 3 vezes por dia ou se possível use uma pedaleira.

Quando já estiver bem não contacte com outras pessoas durante 14 dias

Deverá procurar atendimento médico se sentir:

Dificuldade em respirar ou falta de ar; dor ou opressão persistente no peito.

Atuação dos familiares do idoso:

Confirme que o seu familiar tem medicamentos e alimentos suficientes a fim de evitar faltas inesperadas; sempre que o contacto físico for indispensável lave cuidadosamente as suas mãos, mas se tiver tosse ou febre não o visite; promova o isolamento social do seu familiar, mas não o abandone; esteja atento à eventual dificuldade de respirar do seu familiar ou às manifestações de alteração do estado de consciência e confusão.

Se o seu familiar estiver institucionalizado, informe-se do protocolo criado pela instituição e cumpra-o rigorosamente.