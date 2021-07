O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deste sábado dá conta de 3396 novos infetados. Desde o balanço de ontem, a pandemia provocou mais 20 vítimas mortais em Portugal.

No que diz respeito a internamentos, há menos 20 doentes do que no balanço anterior, estando hoje, ao todo, 835 pessoas a receber acompanhamento hospitalar, 181 das quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais três do que ontem.