Covid-19: Várias federações pedem o regresso das atividades nos escalões de formação

Em representação das federações de andebol, patinagem, voleibol e basquetebol, o líder da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) exigiu, esta quarta-feira, o regresso das atividades nos escalões de formação e pediu apoios concretos para salvar «milhares de clubes e associações» que estão em risco de desaparecer.

Fernando Gomes falava na Audição Pública da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, assumindo que uma das preocupações passa pela falta de atividade no movimento associativo, em especial nos escalões e formações. «Não compreendemos esta situação de inatividade, quando existem vários países onde foi possível manter os escalões de formação em atividade, entre os 10,11 e 12 anos, onde está provado que o nível de propagação é reduzido. O Estado tem de se questionar sobre esta ausência de atividade na formação, sobretudo se tivermos em conta, o exemplo do futebol sénior, que, seguindo as orientações da Direção-Geral da Saúde, contribuiu para a eliminação da propagação do vírus através de testagem massiva».

O presidente da FPF pediu, ainda, uma «estratégia clara de retoma das competições», relembrando que o desporto «ainda não recebeu um cêntimo» de apoios prometidos. Exigiu, deste modo, «uma clara identificação de fundos de apoio ao desporto, para salvar milhares de clubes e associações desportivas que estão em risco de desaparecer. Até hoje, o desporto ainda não recebeu um cêntimo para combater as despesas e o acréscimo de custos de uma pandemia que dura há quase um ano», assinalou.