Covid-19: Vacinados poderão ser dispensados do uso de máscara

Os norte-americanos vacinados contra a covid-19 foram dispensados de usar máscara em locais públicos abertos ou fechados, bem como de respeitar as distâncias sociais. Porém, em Portugal o uso da máscara deve manter-se como estratégia de combate à pandemia, mas as pessoas já vacinadas poderão brevemente vir a ser dispensadas do uso de máscara em certas ocasiões.

O Governo está a estudar um plano gradual para a retoma da normalidade a aplicar nos próximos meses, altura em que grande parte da população já estará vacinada.

A pandemia provocou, pelo menos, 3.333.603 mortos no mundo, resultantes de mais de 160,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.