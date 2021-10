Covid-19: Vacinados com contacto de risco deixam de fazer isolamento se testarem negativo

A Direção-Geral da Saúde atualizou a norma sobre o isolamento. Deste modo, as pessoas com vacinação completa que tenham tido um contacto de risco deixam de fazer isolamento se testarem negativo à covid-19. Esta determinação exclui quem tenha uma grande proximidade com um coabitante que seja um caso positivo. Esta medida entra em vigor este domingo, 3 de outubro.

A norma classifica como contactos de alto risco pessoas que não apresentem o esquema vacinal completo ou que, estando vacinadas, tenham grande proximidade com um coabitante positivo de Covid-19, residam ou trabalhem num lar, ou sejam um contacto de um caso confirmado num contexto de um surto em lares, instituições de acolhimento de crianças e jovens em risco, estabelecimentos prisionais, centros de acolhimento de migrantes e refugiados.