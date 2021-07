Covid-19: Vacinação entre os 18 e os 29 anos arranca na próxima semana

As pessoas entre os 18 e os 29 anos começam a ser vacinadas na próxima semana. Ao mesmo tempo estão a ser analisadas estratégias para convencer os mais jovens a vacinarem-se, anunciou esta quinta-feira a `task force´.

Segundo fonte que coordena a logística da vacinação, citada pela Agência Lusa, numa fase inicial, a vacinação desta faixa etária será feita através do agendamento central, com os utentes a receberem uma mensagem SMS ou um telefonema dos serviços de saúde. No entanto, o autoagendamento ficará, gradualmente, disponível até aos 18 anos.