Covid-19: Vacina já chegou à Associação Teatro Construção

Os utentes e colaboradores da Residência da Associação Teatro Construção, de Joane, receberam, na manhã desta quarta-feira, a primeira dose da vacina contra a Covid-19, estando prevista a toma da segunda dose para o início do mês de fevereiro.

O dia 13 de janeiro «poderá ficar marcado na memória de todos os residentes, na medida em que traz uma esperança e uma luz que permita voltar à “normalidade”, apesar de termos consciência da importância da continuidade no que diz respeito a todas as medidas de higiene e segurança». A vacina pode «ser um grande passo no que diz respeito ao combate à doença, mas também no combate ao isolamento e distanciamento social que tanto tem afetado todos os residentes e seus familiares», escreve a instituição joanense numa publicação nas redes sociais.