Covid-19: Universidade Lusíada suspende aulas

O Conselho de Administração da Fundação Minerva e o Reitor da Universidade Lusíada – Norte, reunidos no dia 8 deliberaram «suspender as atividades letivas e de atendimento pessoal ao público, no campus de Vila Nova de Famalicão da UL-N, até ao próximo dia 13 (treze), altura em que a situação será reavaliada»; aconselham os estudantes residentes nos Municípios de Felgueiras e de Lousada a não se dirigirem à Universidade e a cumprirem as orientações da Direção Geral da Saúde e das respetivas autarquias locais;

«O Conselho de Administração da Fundação Minerva e o Reitor, em função da evolução da situação que estão a acompanhar, e das orientações determinadas pelos poderes públicos, sem prejuízo da sua própria avaliação, poderão estender as medidas agora tomadas ou deliberar quanto a outras que se afigurem necessárias para garantir a saúde e o bem estar da sua comunidade académica e, nessa medida, colaborar com as autoridades sanitárias nas ações de proteção da saúde pública portuguesa».