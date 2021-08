Covid-19: Ultrapassados os 200 milhões de casos de infeção em todo o mundo

Nesta quarta-feira, dia 4 de agosto, foram registados mais de 200 milhões de casos de Covid-19 em todo o mundo. Estados Unidos, Índia e Brasil são os países que apresentam o maior número de infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

A universidade americana registou 200.031.896 infeções em todo o mundo, depois das 22h30 do dia 4 de agosto. Segundo a instituição de ensino, o número de casos de Covid-19 a nível global levou mais de seis meses para duplicar, desde que no dia 26 de janeiro foram atingidos 100 milhões de casos. Consequentemente, as 200 milhões de infeções foram alcançadas em metade do tempo das primeiras 100 milhões. O marco dos 100 milhões foi conseguido mais de um ano após os primeiros casos de Covid-19 serem detetados em Wuhan, na China.

De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos são o país com mais infeções, apresentando um total de 35,3 milhões. A Índia é o segundo país a registar o maior número de casos (31,7 milhões), seguindo-se o Brasil (19,9 milhões), a Rússia (6,2 milhões), a França (6,2 milhões), o Reino Unido (5,9 milhões) e a Turquia (5,8 milhões). Seguem-se a Argentina (4,9 milhões), a Colômbia (4,8 milhões) e a Espanha (4,5 milhões).