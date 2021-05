O Jornal Público elaborou uma tabela com as previsões do governo para a vacinação em massa contra a Covid-19.

Segundo a previsão dos especialistas, que estão a trabalhar em articulação com a taskforce, até setembro de 2021 haverá 70% da população vacinada.

De acordo com o quadro divulgado, as pessoas até aos 30 anos ainda não têm uma data definitiva até à qual poderão ser vacinadas. Já as que têm entre 40 e 49 anos, por exemplo, serão vacinadas a partir de agosto.