Covid-19: Teletrabalho obrigatório na Semana de Contenção (2 e 9 de janeiro)

A adoção do teletrabalho volta a ser recomendada mas, entre 2 e 9 de janeiro, na designada Semana de Contenção de Contactos, será mesmo obrigatório, sempre que as funções o permitam. A decisão foi tomada esta quinta-feira, pelo Governo, em reunião do Conselho de Ministros.

«Sempre que possível o teletrabalho é recomendado para evitar excesso de contactos que permitam agravar a situação da pandemia», pediu o primeiro-ministro. No entanto, António Costa anunciou a obrigatoriedade do teletrabalho entre 2 e 9 de janeiro, depois do natal e passagem de ano. Esta será uma semana de contenção para assegurar que não há um aumento significativo de casos após a convivência da época festiva.