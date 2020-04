Covid-19 – Sociedades Médicas criam linha telefónica para diabéticos – 302 051 685

No sentido de responder às muitas dúvidas que possam surgir às pessoas com diabetes a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, o Núcleo de Diabetes Mellitus da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e a Sociedade Portuguesa de Diabetologia decidiram criar uma linha telefónica gratuita com o número 302 051 685.

Nesta linha, entre as 08H00 e as 22H00, médicos especialistas responderão a todas as dúvidas sobre diabetes no contexto desta epidemia.

A diabetes mellitus atinge 13,6% da população portuguesa. No grupo das pessoas com mais de 80 anos atinge cera de 28% da população.