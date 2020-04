Covid-19: SNS24 com linha para ajudar em situações de stress, ansiedade e angústia

A Linha SNS24 lançou um serviço de aconselhamento psicológico para a população em geral, profissionais de saúde, elementos da proteção civil e forças de segurança.

O acesso a este serviço é feito pela Linha SNS24 (808 24 24 24). Ao ligar, deve escolher a opção 4 (“aconselhamento psicológico”). A partir desse momento, ficará em espera até ser atendido por um psicólogo.

O serviço procura reforçar o cuidado com a saúde mental dos cidadãos, através de um atendimento que ajuda a gerir as emoções específicas de uma situação de crise, tais como o stress, a ansiedade, a angústia e o medo.

Este serviço, lançado no dia 1 de abril, é indicado para os casos em que as pessoas estão muito aflitas e com níveis elevados de ansiedade.